مصطفى حجاج: تمنيت الغناء في القلعة منذ الصغر.. وحماس الجمهور شجعني

شارك مصطفى حجاج للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القلعة، وأكد أن التجربة كانت رائعة للغاية، وأنّه كان يحلم بالغناء في مهرجان القلعة، منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنّه كان في غاية السعادة عندما تحدثت معه إدارة مهرجان الأوبرا من أجل الغناء.

وقال إنّ الغناء على مسرح القعة شرف لأي مطرب، وأنّ لقاء جمهور القلعة من أفضل الأمور التي حدثت له، موضحًا أنّه أحب التجربة وقال إنّه كان خائفًا في بداية الأمر، ويشعر بهزة بسبب أنه وسط مصر وجمهورها، لكن حماس الجمهور معه جعله ينسى كل شيء.

كواليس مشاركة مصطفى حجاج في مهرجان القلعة

وعن كيفية المشاركة، قال مصطفى حجاج، إنّ الموضوع بدأ عندما تحدثت إدارة الأوبرا المصرية مع مهندس الصوت هاني محروس، وأكد أن هاني محروس تحفظ على إبلاغه حتى يتم كل الاتفاقات مع الأوبرا، وبعد ذلك أخبره بالمفاجأة.

وأكد أن «محروس» أخبره بأنّ الحفل سيكون خطوة مهمة بالنسبة له، مشيرا إلى أنّه حينما عرف بالخبر للمرة الأولى شعر بخوف شديد، وصل إلى مرحلة «الرعب» خصوصا أنّه سبق وغنى على خشبة المسرح هاني شاكر ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وغيرهم من القامات الفنية.

وأشار إلى أنّ مهرجان القلعة مهرجان مصر فهو غير كل المهرجانات والمسارح التي وقف عليها، منوهًا بحب الجمهور لأنه بسيط ويشبهه، مؤكدا أنه يحب هذا النوع من الجمهور، خاصة أنه دُهش من التفاعل معه على خشبة المسرح وتكرار كل الأغاني التي يغنيها معه بحماس شديد.

وتابع مصطفى بأنّ مهرجان القلعة من المهرجانات العريقة التي تمثل مصر ووجهة مشرفة للثقافة والسياحة في مصر، مشيرًا إلى أنّ سعادته تكمن في عظمة المسرح التي وقف عليها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

كما أكد أن لقناة الحياة دورا كبيرا في ظهور المهرجان بشكل حضاري كبير، وأن النقل التليفزيوني لقناة الحياة القناة التي تدخل بيوت العرب بأكملهم سيساعد على الترويج للسياحة داخليا وخارجيا، خاصة أنّ عددا كبيرا من الكاميرات تصور الحدث وتظهر القاهرة في أبهى صورة سواء القلعة أو الأماكن التي تجاورها من خلال استخدام الكاميرات الطائرة.

وتمنى مصطفى تكرار تجربة مهرجان القلعة على مدار العام؛ لأنه وجهة مشرّفة ويحب تكراره لأن الجمهور المصري متشوق ومحب للفنان والإبداع، خاصة أنّ الأماكن التاريخية مثل قلعة صلاح الدين تجمع بين الأصالة والتاريخ والفن والغناء مع الجو البديع للقاهرة من القلعة، فأكد أنّها ستكون خطوة جيدة للترويج للسياحة من خلالها.

مصطفى حجاج وأغنية ابن مصر

وعن الأغاني التي اختارها مصطفى حجاج، في المهرجان وقام بغنائها، فقال إنّه أحب أن يغني الأغاني التي يحبها الجمهور ويحب أن يسمعها، وأكد أنّه كان سعيدًا بالتفاعل خاصة مع أغنية «ابن مصر» التي سبق وغناها مع مدحت صالح ومحمود العسيلي، وقال إنّ التفاعل معها وغناء الكل معها كان مذهل.