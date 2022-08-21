مصطفى حجاج يشدو بـ«يا منعنع» في حفل محكى القلعة

صعد منذ قليل الفنان مصطفى حجاج لمسرح القلعة ضمن فعاليات الليلة الخامسة من مهرجان محكى القلعة المقرر إقامته حتى نهاية الشهر الجاري.

مصطفى حجاج: فخور بالغناء على المسرح العريق

حجاج بدأ وصلته الغنائية بأغنيته الشهيرة «يا منعنع» ودخل في وصلة حديث مع الجمهور، قال فيها: «أنا سعيد وفخور بالوقوف على هذا المسرح العريق، ويمكن تكون هذه هي المرة الأولى التي أكون مشدودا فيها».

سبق «حجاج»، فقرة العازفة نسمة عبدالعزيز التي قدمت مقطوعات لأغنيات «كركشنجي دبح كبشه» لأحمد عدوية و«حلو المكان» لتامر حسني و«يا حلو صبح»، لمحمد قنديل و«3 دقات» و«حارة السقايين» و«شنكلوه»، و«أكدب عليك» و«الغزالة رايقة» و«سهر الليالي».

المهرجان مستمر حتى 31 من الشهر الجاري

يشارك في الدورة الحالية، من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كل من هشام عباس، وعلي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، والمطربة مروة ناجي، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، والسورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، واللبنانية تانيا صالح وفرقتها، ونوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، والموسيقار عمر خيرت.