المتحدث باسم «الكهرباء»: ما حققناه خلال السنوات الماضية يعتبر إعجازا

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ماحدث بملف الكهرباء يعتبر إعجازا وليس مجرد إنجازا، خصوصا بعد مرور مصر بفترة ظلام كبير وتخفيف للأحمال وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات بالكامل، موضحا أن تخفيف الأحمال منذ عام 2008 كان بين 3000 و4000 ميجا وات، ولكن هذا التخفيف كان يتم في القرى وبعيدا عن المدن، وتضخم الوضع ووصل لقمة العجز في توفير الكهرباء ووصل للمدن، حينما أصبح العجز يصل لـ6000 ميجاوات بنسبة تصل لـ20%.

مصر أدخلت أكثر من 30 ألف ميجاوات خلال 6 سنوات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال حديثه بمداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أن أقصى حمل كان من الممكن توفيره هو 24 ألف ميجاوات، ولكن حاليا وصلنا لـ34200 ألف ميجاوات، شارحا أن مصر أدخلت أكثر من 30 ألف ميجاوات خلال 6 سنوات أو 7 سنوات وهو يعتبر إنجازا كبيرا، أبرزهم 3 محطات عملاقة أبرزها محطة البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، ومحطات بنبان كل ذلك يعتبر انجازات كبيرة.

الطاقة المتجددة

وشرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه في الطاقة المتجددة أصبح لدينا 7 آلاف ميجاوات، و29% من الحمل الأقصى، والكمية التي كانت موجودة لا تتعدى حوالي 2700 ميجاوات ومن الممكن أن تصل 3000 ميجاوات، وهذا يعتبر تحول وإضافة كبيرة ومن الممكن أن تصل مستقبلا لـ10 آلاف ميجاوات.