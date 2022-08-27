«الكهرباء»: يمكن شحن العداد الكارت بعد نفاد الرصيد عبر خدمة «سلفني شكرا»

يتساءل عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، عن آلية عمل هذه النوعية من العدادات بعد نفاد رصيد شحنها، خاصة بعد زيادة عدد المستخدمين من خلال تنفيذ الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع الـ9 التابعة لها في جميع العدادات، خطة تبديل وتغيير العدادات الميكانيكة والتقليدية القديمة إلى أخرى مسبوقة الدفع، حتى وصل العدد الإجمالي للمشتركين في العدادات الكودية أو الذكية إلى 11 مليونًا.

وضع الكارت في العداد بدون شحن

وكشف قسم العدادات مسبوقة الشحن بالشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خدمة «سلفني شكرًا» متاحة لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة، لافتًا إلى أن الخدمة تتمثل في استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة بعد نفاد الكارت، من خلال وضع الكارت في العداد بدون شحن ليعمل إلى أن يشحن المشترك الكارت مرة أخرى.

وأشار قسم العدادات مسبوقة الشحن، إلى أن خدمة «سلفني شكراً» تمكن المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتُخصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد بالعداد بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الخدمة تسري على العدادات مسبقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة فلن تتوفر بها.

المبالغ التي يتم خصمها مقابل خدمة العملاء بالعدادات مسبوقة الدفع

وقيمة المبالغ التي يتم خصمها مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد الكارت في نهاية الشهر، يتم حسابها كالآتي: «جنيه للشريحة الأولى- جنيهان للشريحة الثانية - 6 جنيهات للشريحة الثالثة - 11 جنيهًا للشريحة الرابعة- 15 جنيهًا للشريحة الخامسة - 25 جنيهًا للشريحة السادسة - 40 جنيهًا للشريحة السابعة».