9 خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه عند استخدام الغسالة والسخان

نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حملة لتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء والمياه لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ضمن مبادرة «مصلحتك تهمنا»

كيف ترشد استهلاكك وتخفض فاتورتك؟

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن 9 خطوات يجب أن يقوم بها المواطنين لترشيد الاستهلاك عند استخدام غسالة الملابس والسخان الكهربائي ‏

خطوات ترشيد الاستهلاك عند استخدام غسالة الملابس

وأشار الجهاز إلى خطوات مهمة لاستخدام غسالة الملابس لتوفير استهلاك فاتورتي الكهرباء والمياه، كالتالي

- يمكن تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث إنها تستهلك نفس الطاقة لأن ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها.

4 خطوات لترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة عند استخدام السخان

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 4 خطوات يجب أن يقوم بها المواطن لاستخدام السخان الكهربائي لتوفير استهلاك فاتورتي الكهرباء والمياه كالتالي:

- ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب تقليل العمر الافتراضي ويزيد في استهلاك المياه وكمان الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لذا يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- تفريغ المياه الساخنة من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.