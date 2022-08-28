«حمزة»: تنفيذ أكبر خط ربط كهربائي في المنطقة بين مصر والسعودية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كان لديها خطوط لنقل الكهرباء بقوة 500 كيلو وات وسرعة 3000 كيلو متر في عام 2014، لكن الآن أصبح لدينا أكثر من 7000 كيلو متر وتم إضافة أكثر من 4000 كيلو متر خلال فترة قصيرة جدا.

خطوط الربط الكهربائي كانت موجودة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال حديثه بمداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أنّ خطوط الربط الكهربائي كانت موجودة لكن في حال عدم وجود إنتاج يفي بالاحتياجات الداخلية يصبح الأمر صعبًا؛ لتوفير وتصدير الطاقة الكهربائية، منوهًا بوجود خطوط للربط الكهربائي مع الأردن وليبيا والسودان وجارٍ زيادة القدرة للربط الكهربائي، وهناك مشروع جارٍ تنفيذه الفترة الحالية للربط بيننا وبين دولة السعودية، قدرته 3000 ميجاوات، وهو أكبر خط ربط بالمنطقة.

إجراءات وخطوات إيجابية في الربط مع أوروبا

وشرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنّ هناك إجراءاتٍ وخطواتٍ إيجابية في الربط بينا وبين أوروبا من خلال اليونان، خصوصًا في ظل احتياج أوروبا للطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، مؤكدًا أنّ توجيهات الرئيس السيسي شملت تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير.