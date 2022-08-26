«الكهرباء» تحذر من الأعطال بسبب الطائرات الورقية: ابعدوا عن خطوط الطاقة

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين من تحليق الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، إن تحليق الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الطاقة الكهربائية يُعد أمرًا خطيرًا، ومن الممكن أن يُعطل الخدمة الكهربائية إذا تشابكت الطائرات الورقية مع خطوط الكهرباء.

نصائح شركة الكهرباء لتحليق الطائرات الورقية بأمان

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من النصائح لتحليق الطائرات الورقية بأمان وهي كالتالي:

- قُم بتحليق طائرتك الورقية في منطقة مفتوحة بعيدة عن خطوط الطاقة الكهربائية العلوية ومنشآت الكهرباء.

- إذا دفعت الرياح طائرتك الورقية بالقرب من خط كهرباء اتركها قم بإبلاغنا للتدخل وإصلاح الوضع.

- تجنب الطائرات الورقية المصنوعة من الأسلاك أو الأجزاء المعدنية.

مراعاة المسافات المنصوص عليها وفقا لقانون البناء

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، إن القانون رقم 63 لسنة 1974، وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015 بالمادة رقم 55، حذر أصحاب الأراضي التي يمر فوقها أو بالقرب منها أسلاك خطوط كهربائية ذات جهود فائقة أو عالية أو متوسطة من إنشاء مبانٍ إذا كان المكان أرض فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان المكان أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها وفقا القانون.