مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية.. خصومات لبعض الفئات تصل لـ10%

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على مواقع البحث المختلفة عن مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية، خاصة بعد إعلان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إقرار بعض التخفيضات لبعض الفئات، وكذلك في ظل استقبال مكتب تنسيق الجامعة الأهلية للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها في العام الدراسي الأول لها، وذلك على مدار 3 أيام.

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وبلغت مصروفات كلية الطب في جامعة الإسماعيلية الأهلية 90 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه، وبلغت مصاريف كلية الصيدلة 65 ألف جنيه.

كما بلغت مصاريف كلية الهندسة 55 ألف جنيه، ومصاريف كلية التمريض 25 ألف جنيه، وبلغت مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 25 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية التجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الأسبوع الماضي تنسيق جامعة الإسماعيلية الاهلية وبدء الدراسة بها في 7 نظم دراسية.

وقال «مندور»، إن تنسيق القبول في جامعة الاسماعيلية الأهلية 2023 شمل الطب البشرى لخريجي الثانوية العامة بنسبة 77% من المجموع، وللشهادات العربية والأجنبية 85%، ولطلاب مدارس المتفوقين «ستيم» 78%.

وسجل تنسيق طب الأسنان لخريجي الثانوية العامة 76%، وللشهادات العربية والأجنبية 80%، ولطلاب مدارس «ستيم» 77%، وكلية الصيدلة لخريجي الثانوية العامة 73%، وللشهادات العربية والأجنبية 70%، ولطلاب مدارس «ستيم» 74%، وكلية الهندسة لخريجي الثانوية العامة 66%، وللشهادات العربية والأجنبية 65%، ولطلاب مدارس «ستيم» 71%.

وأشار إلى أن تنسيق كلية التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التجارة للطلاب من خريجي الثانوية العامة 55%، وللشهادات العربية والأجنبية 55%، ولطلاب مدارس «ستيم» 55%.

خصومات على مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس عن نسب الخصم على مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة والفئات المستحقة لها، وبلغت 10% لجميع منتسبى جامعة قناة السويس، و5 % لموظفى الجهات الحكومية على مستوى الدولة، و10% للمتفوقين رياضياً والحاصلين على بطولات عالمية (أول ثلاثة مراكز).

واشترطت الجامعة حصول الطلبة المتفوقين رياضيا علي بطولات إقليمية، وأفريقية، وعربية ومحلية، مشيرة إلى أن نسب الخصم من إجمالي المصروفات التي من الممكن أن تُسدد على قسطين.