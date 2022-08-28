حنان ماضي: مهرجان القلعة ساحر.. وأتمنى عودة «حصص الموسيقى» بالمدارس

قدمت حنان ماضي خلال حفلها بمهرجان القلعة العديد من أجمل وأشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، الذين استمعوا للعديد من أغانيها منها «شباك قديم، وشدي الضفاير، وليلة عشق، وعدى الهوا، ويا ليل يا عين، وامتى الكلام يبتدى، ومفيش في الأغاني، وعصفور، وغناك يا بحر»، وغيرها من الأغاني.

نشرت الحياة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقاءً حصريًا مع النجمة حنان ماضي، التي أكّدت أنَّ مشاركتها في المهرجان هي الأولى، والجمهور جميل والمكان رائع وساحر، متابعةً أنها لم تتردد في القبول للمشاركة في المهرجان.

وطالبت حنان ماضي بعودة حصص الموسيقى لتكون مرتين في الأسبوع بالمدارس ليعلم الطلاب الفرق بين أنواع الموسيقى، موضحة «أتمنى عودتها، فهناك أشياء جميلة وأصوات رائعة» على التلاميذ أن يكونوا على علم بها.

حنان ماضي وأهمية مهرجان القلعة

أكّدت حنان ماضي خلال حوارها إلى الإعلامية آية الغرياني على هامش الحفل، أنَّها تابعت كل الحفلات التي تمّ إقامتها في الدورة 30 من المهرجان، داعية إلى إقامة المهرجان خلال جميع أشهر خاصة أنَّ سعر التذكرة 20 جنيهًا، وهي في متناول الجميع، لهذا يجب أن يتمّ استغلال المهرجان بشكل جيد ومتواصل، مشيرةً إلى أنَّ الجمهور الذي لا يستطيع الذهاب إلى الأوبرا أصبح بإمكانه الحضور إلى المهرجان.

تابعت: «أشعر أن ربنا بعتني للناس دي علشان أبسطهم، وأنا جاية أبسطهم»، مشيرة إلى أن ذوق الجمهور يتغير، وأصبح الشباب يهتم بالفنانين الذين في نفس أعمارهم، لكن حينما يظهر النجوم القدامي سيعلمون بوجودهم وسيتفاعلون معهم، مشيرةً إلى أن كل ما قدمته كان يهدف لبقاء الأعمال وأن تظل حية في وجدان الناس وهو أهم شيء بالنسبة لها.

«الحياة» تنفرد بالعرض الحصري

يُذكر أنَّ شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري مثل هشام عباس، ومدحت صالح، وعلي الحجار، ودينا الوديدي، ونوال الزغبي، وهاني شاكر، ونسمة محجوب، ونادية مصطفى، وغيرهم من نجوم ونجمات مصر والوطن العربي.