«التموين» تعلن عقوبات ضد المزراعين الممتنعين عن توريد الأزر.. 10 آلاف جنيه للطن

قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إن سعر الطن للأرز رفيع الحبة هو 6660 جنيهًا، والأرز عريض الحبة 6850 جنيهًا، ومطلوب من كل مزارع توريد طن واحد على الأقل، موضحا أنه في موسم توريد القمح المحلي كان هناك نوعا من الإلزام على الفلاحين بالتوريد، وسيكون هناك عقوبات في حال تأخير التوريد أو الامتناع عن ذلك، والتي من بينها منع زراعة الأرز في الموسم التالي للمزارع، ومنع كل الأسمدة والمبيدات المدعمة لمدة عام عنه، إذ أن عدم التسليم للمحصول يعتبر مخالفة تموينية.

حساب قيمة الأرز والشعير الغير مسلم للوزارة يكون 10 آلاف جنيها

وأضاف معاون وزير التموين، خلال حديثه بمداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أنه يتم حساب قيمة الأرز والشعير غير المسلم للوزارة والتي تبلغ 10 آلاف جنيها لكل طن يلتزم بسدادها الفلاح في حالة عدم التوريد، موضحا أنه يوجد 150 نقطة للتوريد بمختلف المحافظات ويتم التوريد بهذه المواقع التموينية وسيتم سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التسليم، وهناك لجنة من وزارة التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تشرف على عملية استلام المحصول.

التموين لا تهدف لإجبار المزارعين على تسليم المحصول

وأوضح «كمال»، أن وزارة التموين لا تهدف لإجبار المزارعين على تسليم المحصول، ولكن الهدف كله هو إتاحة سلعة الأرز على بطاقة التموين لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، كاشفا أن زراعة الأرز له طبيعة خاصة بالزراعة، وهناك 7 محافظات على مستوى الجمهورية هي التي زرعت الأرز هذا العام وسيتم منها التوريد.