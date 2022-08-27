تراجع سعر طن الأرز الشعير في كفر الشيخ.. سجل 10 آلاف و50 جنيها

سجل طن الأرز الشعير للبيع اليوم بمحافظة كفر الشيخ، 10 آلاف و50 جنيها كسعر البيع من المزارعين للتجار، وهو الأمر الذي شهد عمليات شراء موسعة من قبل عدد كبير من المواطنين ليسجل طن الأرز تراجع خلال أسبوع بلغ 950 جنيها مع بداية موسم الحصاد للعام الحالي.

تراجع خلال أسبوعين

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز، بمركز بحوث سخا الزراعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محصول الأرز سوف يتراجع خلال أسبوعين من الآن مع حصاد الآلاف من الأفدنة ضمن المساحة المنزرعة وهي 265 ألف فدان بكفر الشيخ، والمتبقي منها عقب ما تم حصاده من محصول الأرز وهي 215 ألف فدان أرز على مراكز المحافظة.

5 أطنان للفدان

وأضاف «محمود»، أن محصول الأرز هذا العام شهد الفدان الواحد إنتاجية تصل لبعض الأفدنة لنحو 5 أطنان أرز وهو الأمر الذي يبشر بموسم حصاد أكثر من ممتاز في واحدة تعتبر هي نقلة نوعية بالنسبة لأصناف التقاوي المنتقاة للمحصول على مستوى للمحافظة والتي يتم إنتاجها بمركز بحوث الأرز بسخا في المحافظة.

الجدير بالذكر أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ يبلغ 3 ملايين و900 ألف نسمة ويعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة سواء بزراعة المحاصيل الحقلية، أو زراعة الخضروات، وأشجار الفاكهة المنتشرة بسواحل البحر المتوسط.