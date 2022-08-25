سعر طن الأرز يسجل 10 آلاف و200 جنيه في كفر الشيخ.. حصاد قبل الميعاد

سجل طن الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و200 جنيه للبيع من المزارعين للتجار، للأنواع «104، و102، وسخا 177، وسوبر 300»، خاصة أن الرياض وكفر الشيخ، هما أول مركزين على مستوى الجمهورية، يزرعان المحصول مبكرا، ما يعكس تسجيل هذا السعر، علما بأن موسم الحصاد المتبع للمحصول في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

أسباب تخطي سعر الطن 10 آلاف جنيه

يقول محمد فتحي، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إن تسجيل سعر بيع طن الأرز الشعير من قبل المزارعين للتجار، قد سجل 10 آلاف و200 جنيه، يرجع إلى أن كميات المحصول التي تباع حاليا من أطنان الأرز، ليست بالكثيرة، كون المساحة التي تم حصادها بسيطة حتى الآن.

موعد الحصاد الفعلي

يوضح الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث سخا الزراعي بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السبب وراء بيع سعر طن الأرز الشعير بـ10 آلاف و200 جنيه، اليوم، يرجع إلى أن كميات الأرز المعروضة قليلة.

وأكد أبو يوسف، أن هذا السعر سوف يتراجع خلال 20 يوما -على الأكثر- من الآن، مشيرا إلى أن موسم الحصاد، لم يبدأ بعد، حيث أنه من المقرر أن يكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل، لحصاد نحو 265 ألف فدان أرز بحقول المحافظة.

جدير بالذكر أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ، يبلغ 3 ملايين و900 ألف نسمة، ويعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة، سواء زراعة المحاصيل الحقلية، أو الخضروات، وأشجار الفاكهة.