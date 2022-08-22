أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود مؤشر «EGX30» إلى مستوى 10400 نقطة

يترقب المتعاملون بسوق المال، افتتاح جلسة اليوم الاثنين في البورصة المصرية؛ لمتابعة ما إذا كانت المؤشرات الرئيسية للبورصة ستواصل ارتفاعها وتستكمل رحلة الارتفاعات التي بدأتها الأسبوع المال بدعم من مجموعة من القرارات، التي تدعم التعاملات في البورصة المصرية وكذلك الاقتصاد المصري.

المؤشر يتجه نحو مستويات 10400 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10500 نقطة.

مؤشر «EGX70» يواصل الصعود نحو مستوى 2060 نقطة

وأشار المحلل المالي، إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، في حالة استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2200 والاستقرار أعلاه، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الثاني وهو 2060 نقطة مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعةـ واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وشهد الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات أعلنت عنها الرقابة المالية، والتي تخص التعاملات في البورصة المصرية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وهي من القرارات التي يرى الخبراء أنها داعمة للسوق والتداولات.

أداء البورصة في جلسة الأحد

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاعات جماعية، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.43% عند مستوى 10339.58 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.68%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2195.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3152.72 نقطة بارتفاع نسبته 1.9%.