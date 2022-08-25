أخبار البورصة المصرية.. ترقب لأداء المؤشرات وسط توقعات بالارتفاع

يبحث الكثيرون في الوقت الراهن عن أخبار البورصة المصرية، قبل بداية تداولات جلسة، اليوم الخميس، وهي آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقبٍ لحركة المؤشرات والتداولات في البورصة.

مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 10200 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» عند أعلى مستوى للدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذا الأداء سيكون مدعومًا بنشاط الأسهم القيادية مرة أخرى، وانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح، وباستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 2200 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» في البورصة المصرية، بأنّ استقرارالمؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، والصعود مرة أخرى واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

كانت البورصة المصرية شهدت نشاطًا في التداولات، على مدار الجلسات الماضية، ونجحت مؤشرات البورصة في الصعود، واختراق مستويات المقاومة الرئيسية، بدعمٍ من القرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة، وكذلك التعديلات الوزارية، وتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ للبنك المركزي المصري.

واتخذت الرقابة المالية قرارًا باعتماد مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى؛ لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما جرى شراؤه، وشراء ما بيع، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.