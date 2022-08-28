الهند تخلي آلاف السكان من منطقة في العاصمة لتفجير ناطحتي سحاب

أصدرت السلطات الهندية، اليوم، أوامر لآلاف الأشخاص بإخلاء شققهم في نيودلهي، ضواحي العاصمة الهندية، لـ10 ساعات، قبل هدم ناطحتي سحاب مبنيتين بشكل غير قانوني، وفقا ما نقتله وكالة «رويترز».

وأمرت المحكمة العالية العام الماضي، بهدم الأبراج في منطقة نويدا بعد مجادلة قانونية طويلة، كما اتهمتها المحكمة أنها انتهكت العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.

انتشار أفرد الشرطة والطوارئ

وانتشر عشرات من أفراد الشرطة والطوارئ، على الأبراج التي تبلغ ارتفاعها 103 أمتار، وتضم الأبراج 850 شقة شاغره، كما تم تحويل حركة المرور حول أبراج أبيكس وسياني لأنه يربط ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

وتحدث مسؤولون لقنوات إخبارية محلية، أن أكثر من 3700 كيلوجرام من المتفجرات ستستخدم حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر لهدم المباني السكنية من خلال الهدم المراقب، ومن المفترض أن تنهار المباني بعد تفجير المتفجرات الموضوعة بشكل استراتيجي ليضمن أقل الأضرار التي تلحق بالمنطقة السكنية.

الانفجار سيترك أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض

ومن جانب أخر، انتقل عديد من العائلات إلي مناطق أخرى، أمس، خوفا من التلوث المتزايد والمخاطر الصحية من الحطام الهائل، وتحدث بعض السكان، أنه حجز غرفا في الفندق لقضاء الليلة مع العائلة والأصدقاء، وأن بعض العائلات يعاني من الربو.

وسيترك الانفجار أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض، سيستخدم معظمها لملء الموقع والباقي سيعاد تدويره، وكانت بعض المباني المجاورة مغطاة بألواح بلاستيكية بيضاء لحمايتها من الحطام المتطاير بعد الهدم.

وقال السكان إنهم يخشون إلحاق أضرارا بممتلكاتهم من قوة الانفجارات، وهو أمر نادر الحدوث في الهند بالرغم من تفشي الإنشاءات غير القانونية.