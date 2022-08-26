عاجل.. الهند تسجل 10256 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل 10256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و68 حالة وفاة في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز»، الهندي.

ارتفاع وفيات كورونا بالهند إلى 527556 حالة

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» في الهند، إلى 527556 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، الهندية، وأشارت السلطات الصحية الهندية، إلى تسجيل 13528 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي، سجل 262 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 111 حالة في «هاينان»، الواقعة جنوب البلاد، مشيرة في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 428 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلادـ ليرتفع الإجمالي إلى 228474 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.