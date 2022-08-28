أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في جدة الجمعة المقبل

يستعد الفنان تامر عاشور للقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، على خشبة مسرح «بنش مارك» بمدينة جدة.

حفل تامر عاشور في جدة

وتمّ طرح التذاكر الخاصة بـ حفل تامر عاشور من خلال الموقع الرسمي المسؤول عنها وبلغت قيمة الفئة الأولى من التذاكر مبلغ 290 ريالًا، أما الفئة الثانية فجاءت بمبلغ 480 ريالًا، وعن الفئة الثالثة بمبلغ 690 ريالًا، أما الفئة الرابعة فوصلت الى مبلغ 1280 ريالًا، والخامسة بلغت 1500 ريال.

وكان تامر عاشور قد طرح البوستر الرسمي الخاص بالحفل منذ يومين عبر صفحته الخاصة على إنستجرام وعلق عليه قائلا: «أهلنا وحبايبنا في جدة معادنا يوم 2 سبتمبر على مسرح بنش مارك طريق الملك في أقوى حفلة إن شاء الله مستنينكم».

آخر أعمال تامر عاشور

أما عن آخر الأعمال التي طرحها الفنان تامر عاشور كانت أغنية «هي الناس» التي تعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمر، وتمّ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتقول كلمات الأغنية:

الحلوة دي تحلم وتقولي طلبها إيه

راضي بكل اللي تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين

الحلوة دي أول ما تقرب من بعيد

بفرح وبتقلب يومي عيد والفرحة معايا بفرحتين

بالدلع وبالشقاوة الجمال بيزيد حلاوة

هي دي اللي بضحكة منها قلبي تاه قدام عيونها وف ثواني راحلها

ناسي كل حاجة مرت بيا.. حاسس إن روحي ردت فيا

لما تبقى جنب مني كل يوم هفرح وأغني دي السعادة كلها