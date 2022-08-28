‏‎جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب «حشيش» مع راكب قادم من إيطاليا

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش.

جاء ذلك بناءا على إخبارية من الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام الراكب «م.ا.م» تهريب ممنوعات حال وصوله للبلاد على رحلة طائرة شركة «نيوز» رقم 593 القادمة من إيطاليا.

الراكب أخفى المخدرات في حقيبته وملابسه

وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركة، كلف عبدالرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 35 جراما من التبغ المشبع بمخدر الحشيش داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 92 جراما من مادة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الأولى بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب رقم 105 ‏لسنة 2022 ‎بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة الذي عرض الراكب على النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.