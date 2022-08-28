آخر موعد لـ تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين.. متاح بعد انتهاء المهلة

آخر موعد لإتمام تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين يعتبر يوم 30 أغسطس الجاري، وفقًا للمهلة المعلنة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بمدّ تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية حتى نهاية شهر أغسطس، إذ تستمر عملية تسجيل الرقم على موقع دعم مصر لحاملي بطاقات التموين ممن لم يستكملوا تحديث بطاقاتهم حتى الآن بعد تسلمهم رسالة بونات صرف الخبز منذ شهر مارس الماضي.

آخر موعد لإتمام تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين

ورغم أنَّ آخر موعد لإتمام تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين هو نهاية الشهر الجاري، إلى أن موقع دعم مصر مستمر في تفعيل أيقونة إضافة رقم المحمول على الرابط الرسمي له، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إذ أكّد في تصريح لـ«الوطن» أنَّ موقع دعم مصر لن يلغي أيقونة إضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين بنهاية الشهر الجاري، وذلك تيسيرًا على أصحاب البطاقات في استكمال تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.

مطلوب رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة

وأصبحت عملية الاستفادة من خدمات بطاقات التموين سواء المتاحة إلكترونيا عبر المنصات الرقمية أو في مكاتب التموين تتطلب إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين أولا لإتمام تنفيذ الخدمة المطلوبة، فيما تشترط وزارة التموين لنجاح إضافة رقم الموبايل على البطاقة أن يكون رقم الموبايل مسجلًا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة «اتصالات أو أورنج أو فودافون أو we».

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين من موقع دعم مصر

1- فتح الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

2- تظهر خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة.

3- بالضغط على التالي تظهر خانة أخرى ليتمّ كتابة رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين بها.

4- يرسل موقع دعم مصر رسالة تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.