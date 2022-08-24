آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.. مستمر بـ«دعم مصر»

تستمر عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين الذين لم يستكملوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية حتى الآن ممن تسلموا رسالة تسجيل رقم الموبايل على بونات صرف الخبز منذ شهر مارس الماضي، وذلك بالرغم من أن آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة هو 30 أغسطس الجاري.

استمرار تفعيل إضافة رقم الهاتف على «دعم مصر»

ووفقا لتصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي فإن موقع دعم مصر لن يلغي أيقونة إضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين من الرابط الرسمي له حتى بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري، قائلا: «الخدمة ستظل متاحة دون تحديد مهلة لها على موقع دعم مصر، وذلك تيسيرا على أصحاب البطاقات في استكمال تحديث بياناتهم».

وأضاف مستشار وزير التموين لـ«الوطن» أن أهمية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين ترجع إلى إتاحة الاستفادة من خدمات البطاقات التموينية سواء المتاحة إلكترونيا أو في مكاتب التموين والتي تطلب إلزاميا إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين من أجل إتمام تسجيل رقم موبايل على البطاقة، بشرط أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة «اتصالات أو أورنج أو فودافون أو we».

خطوات إضافة رقم المحمول على موقع دعم مصر

1- فتح الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع مفعل بها خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة الذكي.

3- بالضغط على التالي تظهر خانة أخرى ليتم كتابة رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين بها.

4- يرسل موقع دعم مصر رسالة تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.