هل ينتهي تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين آخر الشهر الجاري؟

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين الخاصة بهم، عنما إذا كان آخر موعد لتسجيل الرقم هو نهاية الشهر الجاري، أم يتم مدها لفترة أخرى، للأشخاص لم يستكملوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية حتى الآن ممن تسلموا رسالة تسجيل رقم الموبايل على بونات صرف الخبز.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الإجابة على تساؤلات المواطنين حول آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين في تصريحات سابقة، أن إضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، لن يتم إزالتها بانتهاء الشهر الجاري، ولكنها ستظل موجودة على الموقع دون تحديد مهلة، تيسيرا على المواطنين الذين لم يسجلوا رقم الهاتف حتى الآن.

وأشار «مدكور» إلى أن هذا القرار جاء تيسيرًا على المواطنين باستكمال تحديث بياناتهم، حتى يستطيع الذين لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن من تحديث البيانات، لتجنب توقف صرف الحصة الشهرية من السلع التموينية.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف بالدخول إلى موقع دعم مصر.

- ثم بعد ذلك يدخل رقم البطاقة التموينية التي يريد تسجيل رقم الهاتف لها.

- تظهر أمام صاحب البطاقة البيانات الخاصة به، والتي تتضمن اسمه وعدد الأفراد الموجودين في البطاقة.

- ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات، في الخانة المخصصة لذلك، والضغط على تسجيل.

- لتظهر رسالة للمواطن تفيد بمراجعة بيانات رقم الهاتف الذي تم إدخاله.