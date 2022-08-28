محمد الحلو ولينا شاماميان ونداء شرارة نجوم حفلات «الثقافة» اليوم

يشهد مساء اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس عددا من الحفلات الغنائية التي ينتظرها الجمهور؛ ليكونوا على موعدٍ مع عدد من مطربين الغناء العربي والاستمتاع بأغانيهم الخاصة.

وسيكون أول نجوم حفلات مساء اليوم الأحد الفنان محمد الحلو، والذي سيحيي حفل غنائي كبير على خشبة مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة دكتور مجدى صابر.

نجوم حفلات اليوم

وسيشارك في الحفل نفسه بجانب الفنان محمد الحلو الفنانة نداء شرارة، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت قيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار، ويأتي الحفل ضمن فعاليات النشاط الصيفي للأوبرا.

أما عن ثاني حفلات اليوم، فستكون سهرة غنائية خاصة ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الثلاثين، سيحييها الفنانة لينا شاماميان على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، وستنطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويسبقها فقرة خاصة لعازف الريكورد مدحت ممدوح.

وسيشارك في الحفلات الغنائية، مساء اليوم، فرقة فؤاد ومنيب في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، وسينطلق الحفل في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تفاصيل مهرجان القلعة

يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء كان انطلق، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، الذي قجم خلاله عدد من أغانيه المميزة.

كما شارك عدد كبير من الفنانين فى فعاليات مهرجان القلعة ومن بينهم على الحجار ومدحت صالح وهانى شاكر ومصطفي حجاج ونوال الزغبي وأحمد جمال ومروة ناجى وعدد أخر من الفنانين.