نجل محمد الحلو عقب مغادرة والده المستشفى: ممنوع من الحركة والكلام

كشف حمادة الحلو، نجل الفنان الكبير محمد الحلو، عن حالته الصحية، مؤكدا أنه خرج من مستشفى عين شمس التخصصي، منذ قليل، عقب إجراء عملية تسليك انسداد شرايين قدمه.

حمادة الحلو: والدي يشكر كل من سأل عليه فى أزمته

أوضح حمادة الحلو في تصريحات لـ«الوطن»، أن والده حاليا في منزله، ويتمتع بصحة جيدة، لكن ممنوع من الكلام والحركة، حتى تتحسن صحته مع مرور الوقت والحركة».

كما قدم الحلو الشكر لكل من سأل عليه خلال فترة مرض والده قائلا: «سؤال الناس كان أكبر داعم لبابا ورفع من معنوياته».

طارق فؤاد أول من زار محمد الحلو في المستشفى

كان الفنان طارق فؤاد، أول من اطمأن على محمد الحلو، عقب دخوله للمستشفى، ونشر فؤاد صورة له رفقة «الحلو»، عبر صفحته الرسمية على الـ«فيسبوك»، وعلق عليها: «منذ ساعة عند أخي الحبيب وعشرة العمر كله المطرب محمد الحلو ومعي أخي الحبيب المايسترو عماد عاشور ألف حمدا لله على سلامتك يا محمد».

كان الفنان محمد الحلو قد رفض العلاج على نفقة وزارة الصحة ونقابة المهن الموسيقية، مؤكدا قدرته على العلاج وأن النقابة ووزارة الصحة لديهما حالات أكثر صعوبة منه.

وفي نفس السياق، ساند نجوم الغناء محمد الحلو في أزمته، وأبرزهم محمد فؤاد، فوزي إبراهيم، هاني شاكر الذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو، كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».