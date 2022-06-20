أول ظهور لـ محمد الحلو بعد إجراء عملية تسليك شرايين القدم

طمأن الفنان الكبير طارق فؤاد، جمهور الفنان محمد الحلو على حالته الصحية من داخل مستشفى عين شمس التخصصي بعد إجرائه عملية تسليك بشرايين القدم.

محمد الحلو يجري عملية في قدمه

ونشر طارق فؤاد، صورة له رفقة «الحلو»، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، وعلق عليها: «منذ ساعة عند أخي الحبيب وعشرة العمر كله المطرب محمد الحلو ومعي أخي الحبيب المايسترو عماد عاشور ألف حمدا لله على سلامتك يا محمد».

وكان الفنان محمد الحلو، أجرى في السادسة مساء أمس عملية جراحية بقدميه بسبب انسداد الشرايين.

محمد الحلو يرفض العلاج على نفقة نقابة الموسيقيين

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر، عرضت على محمد الحلو العلاج على نفقة النقابة، ولكن الفنان رفض، وطالبها بعلاج غير القادرين.

وساند نجوم الغناء محمد الحلو في أزمته، وأبرزهم محمد فؤاد وفوزي إبراهيم وهاني شاكر الذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو، كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».