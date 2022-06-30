نجل محمد الحلو يكشف تطورات حالة والده الصحية: «في تحسن وبدأ يمشي أفضل»

كشف حمادة الحلو، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير محمد الحلو، بعد أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي على إثرها أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات في الساقين.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

وقال حمادة الحلو في تصريح خاص لـ«الوطن» إن حالة والده في تحسن مستمر بعد هذه الأزمة الصحية، موضحًا: «الحمدلله بدأ يتحسن وبقى أحس من الأول بكتير، وبيتحرك ويحرك رجله أفضل من الأول».

كما أشار «الحلو» أن والده حاليًا سافر إلى مدينة الساحل الشمالي كفترة نقاهة ليتعافى من الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، وأن العديد من النجوم تحرص دومًا على الاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية.

محمد الحلو يجري جراحة في الساقين

وكان الفنان محمد الحلو أجرى يوم 19 يونيو الجاري عملية جراحية، وركب 6 دعامات في الساقين، واستمرت العملية نحو 5 ساعات، وذلك حسب ما أكد نجله في تصيح سابق لـ«الوطن».

وقال: «الحمدلله خرج بعد عملية صعبة جدًا عليه، فضل نحو 5 ساعات جوا العمليات، ولكن حالته كويسة الحمدلله، وخرج فايق بس بيحاول ينام ويرتاح دلوقتي بعد العملية الصعبة دي، والدكاترة مانعين عنه الزيارة النهاردة عشان يرتاح».

الأزمة الصحية لمحمد الحلو

وبدأت الأزمة الصحية للفنان محمد الحلو عندما كان يعاني من غضروف في ظهره، وبعد فترة شعر بألم شديد، ثم اكتشف في النهاية أنه مصاب بانسداد شرايين القدم، والتي سببت له عدة جلطات، وأوضح نجله أنه لا يمكنه المشي جيدًا.