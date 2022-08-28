أوكرانيا: روسيا حوّلت محطة زابوروجيا إلى قاعدة عسكرية

قال وزير الخارجية الأوكراني فولوديمير كوليبا، إن روسيا قامت بتحويل محطة زابوروجيا للطاقة النووية، إلى قاعدة عسكرية ما يُعرض أوروبا بأكملها للخطر، وفق ما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويثير الوضع في محطة زابوروجيا قلقا دوليا واسعا، في ظل مخاوف من إمكانية حدوث تسرب إشعاعي من المحطة أو وقوع كارثة نووية مثل «تشيرنوبيل».

تواصل الاتهامات بين القوات الروسية والأوكرانية بشأن الوضع في زابوروجيا

وتواصل القوات الأوكرانية والروسية، اتهام بعضها البعض بقصف بالقرب من محطة زابوروجيا، إذ قالت أوكرانيا إن القوات الروسية أطلقت النار على مناطق تقع على الجانب الآخر من النهر من المحطة، فيما ردت الأخير بأن القذائف الأوكرانية أصابت مبنى يخزن فيه الوقود النووي، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وجاءت هذه المزاعم أمس وسط مخاوف مستمرة بشأن احتمال حدوث تسرب إشعاعي في أكبر منشأة نووية في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

بدوره، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية فالنتين ريزنيشنكو، إن صواريخ جراد الروسية وقذائف المدفعية أصابت مدينتي نيكوبول ومارانيتس، كل منهما 10 كيلومترات (ستة أميال) عبر نهر دنيبر من المحطة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المحطة من مارهانيتس.

وأوضح أن 17 قذيفة أوكرانية أصابت المحطة خلال اليوم الماضي، كما أصابت أربع منها سطح مبنى كان يُخزن فيه الوقود النووي.