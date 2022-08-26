«بوريل»: الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية وعلى روسيا إصلاح الأضرار

قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، أنّه يجب السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد محطة زابوريجيا النووية في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنّ الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية وعلى روسيا إصلاح الأضرار وإعادة وصل المحطة بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

نشاط عسكري في محيط المحطة النووية

وفي وقت سابق، تم فصل كلا من مفاعلي المحطة التشغيلية عن الشبكة، وذلك بسبب الهجمات الروسية العنيفة في محيط المحطة النووية، الأمر الذي تسبب في الانقطاع التام للمحطة عن شبكة الطاقة لأول مرة في تاريخها.

قطع خط الاتصال الأخير الذي يربط الموقع بشبكة الطاقة مرتين

وفقًا للمشغل الأوكراني، تسببت الحرائق في إقليم محطة الطاقة الحرارية زاوريجيا، الواقعة بالقرب من محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا في قطع خط الاتصال الأخير الذي يربط الموقع بشبكة الطاقة مرتين.