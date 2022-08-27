أوكرانيا تحذر من مخاطر اندلاع حريق في محطة زابوريجيا النووية

أصدرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، من مخاطر انتشار مواد مشعة من المحطة.

وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية، فيما لا يزال فنيين أوكرانيين يعملون في المحطة.

وأفادت الشركة الأوكرانية «إينرغو أتوم» أن القوات الروسية قصفت مراراً، خلال أمس الجمعة، موقع المحطة، منوهة إلى أن ثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة.

مخاطر كبيرة باندلاع حريق في محطة زابوريجيا النووية

ونوهت الشركة إلى مخاطر كبيرة باندلاع حريق في محطة زابوريجيا النووية، منوهة إلى أن المحطة تعمل منذ ظهر اليوم السبت، في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق.

فى السياق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق 17 قذيفة في المجمل سقط 4 منها على سطح المبنى الخاص رقم 1، حيث يتم تخزين 168 مجموعة من الوقود النووي لشركة ويستنغهاوس الأمريكية.

وتابعت بأن 10 قذائف انفجرت بالقرب من منشأة تخزين قديمة للوقود النووي المستهلك، و3 قذائف أخرى بالقرب من مبنى يضم مخزنا جديدا للوقود النووي، منوهة إلى أن مستوى الإشعاع في المحطة ظل طبيعياً.

اتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المحطة النووية

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة النووية، أدى الخميس الماضى إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، الأمر الذي أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لفترة.

يشار إلى أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتخضع لسيطرة القوات الروسية منذ أوائل مارس الماضي، فيما يواصل فنيون أوكرانيون تشغيلها.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف بالقرب من المحطة النووية منذ نهاية يوليو الماضي.