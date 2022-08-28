«التعلم العالي» توضح الفرق بين الحدود الدنيا للقبول والتقدم للكليات

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي، الفرق بين الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة أو الأهلية والحد الأدنى للقبول والالتحاق بالكليات؟

وقال عبدالغفار: «يتم اختيار الطلاب للكليات عبر موقع التنسيق من خلال درجة الطالب في الثانوية العامة، والحد الأدني للتقدم لا يعتبر معيارًا للقبول، لأنه حال زيادة أعداد المتقدمين عن الأعداد المقررة لكل كلية يتم عمل ما يسمى بالتنسيق الداخلي واختيار الطلاب الأعلى في المجموع للثانوية العامة».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعيلم العالي، أنّ الحد الأدنى يكون للتقدم وليس للالتحاق والحدود الدنيا، تخضع للعرض والطلب، وما أُعلن حد أدنى للتقدم.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أن عملية تسجيل الرغبات للتقدم للجامعات الأهلية والخاصة مستمرة، وفقاً للمواعيد المعلنة والتي أُعلن عنها من قِبل وزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 المرشحين للكليات بالمرحلتين الأولى والثانية؛ لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل.