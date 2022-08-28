التعليم العالي: أكثر من 15 ألف طالب تقدموا لتحويلات تقليل الاغتراب

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن عدد الطلاب المسجلين لمرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، تجاوز حتى الآن 15000 طالب وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن آخر موعد لتقليل الاغتراب والتحويلات سيكون يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق المرحلة الثالثة سينطلق مباشرة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة للتنسيق ستشمل تسجيل رغبات طلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني.

استقبال رغبات الطلاب في تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال رغبات التقدم و الالتحاق بمختلف البرامج والكليات وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس، أن عدد الطلاب الذين تقدموا وسددوا المصروفات الدراسية حتى الآن تجاوز 30 ألف طالب و طالبة، مشيرًا إلى أن أعمال التقديم تسير وفقا للضوابط مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.