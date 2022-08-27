وزير التعليم العالي يوجه بزيادة التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الدولية المرموقة

عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنوفية، بحضور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وأعضاء المجلس، وعادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

3 نواب لرئيس الجامعة

وصرح عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير استعرض خلال الاجتماع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري للجامعات الأهلية يشمل 3 نواب لرئيس الجامعة «نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية - نائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية».

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجّه بزيادة التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا على الدور المهم الذي تبذله جامعة المنوفية لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المُستقبلي، وذلك من خلال الكوادر العلمية المُتميزة للجامعة.

استعداد الجامعات للعام الدراسي الجديد

وأضاف أن الوزير وجّه أيضًا بأهمية عقد الجامعات الحكومية والأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتميز لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدًا ضرورة استعداد الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير أكد أن الجامعات الأهلية تطرح عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة والحديثة خلال العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعات تقدم برامج دراسية بينية تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتُلبي احتياجات وظائف المستقبل.