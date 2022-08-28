رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
11:40 ص | الأحد 28 أغسطس 2022
مشغولات ذهبية - أرشيفية

مشغولات ذهبية - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا طفيفًا في السوق المحلية، خلال بدء تعاملات اليوم الأحد، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1081 جنيهًا، بدلا من 1085 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 1235 جنيهًا

وأشارت تقارير بورصة الأسعار المحلية الفورية، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1235 جنيها للجرام، و927 جنيها للجرام عيار 18، و721 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و648 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

اقرأ المزيد:

استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف من الانخفاض بسبب الفيدرالي الأمريكي

مش بس للزينة.. استخدامات الذهب تتجاوز حدود الفضاء

سعر جرام الذهب عيار 21.. ارتفاع طفيف في نهاية تعاملات اليوم

روبرت كيوساكي: الاستثمار في الذهب والفضة أفضل وسيلة لتحقيق ربح سريع

ارتفاعات طفيفة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1082 جنيها
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.