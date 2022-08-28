عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا طفيفًا في السوق المحلية، خلال بدء تعاملات اليوم الأحد، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1081 جنيهًا، بدلا من 1085 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 1235 جنيهًا

وأشارت تقارير بورصة الأسعار المحلية الفورية، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1235 جنيها للجرام، و927 جنيها للجرام عيار 18، و721 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و648 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.