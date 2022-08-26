ارتفاعات طفيفة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1082 جنيها

كشفت الشعبة العامة للذهب، عن ارتفاعات طفيفة سجلتها الأعيرة المختلفة للجرامات بسوق الصاغة في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، 26 أغسطس 2022.

وأضافت الشعبة في بيان لها، أنَّ أسعار الذهب سجلت زيادة بمقدار جنيهين للجرام الواحد، وذلك على الرغم من تراجع سعر الأوقية عالميًا لتهبط إلى 1755 دولارًا مساء اليوم بدلًا من 1763.40 دولار مساء أمس الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأشارت «الشعبة» إلى وصول سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشارًا بالسوق المحلية والمحافظات، إلى 1082 جنيهًا اليوم، مقارنة بحوالي 1,080 جنيهًا بدون حساب ضريبة الدمغة أو سعر المصنعية.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب البندقي أو عيار 24 إلى 1,236.5 جنيه بدلًا من 1,234.2 جنيه أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم إلى 927.4 جنيه، مقارنة بسعر 925.7 جنيه بدون مصنعية أو دمغة، أي بزيادة جنيهين أيضًا عن أسعار جرامات الذهب، أمس الخميس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، زيادة طفيفة ليبلغ 723.3 جنيه مقارنة بسعر الأمس عند 722 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، إلى 8656 جنيهًا مساء اليوم الجمعة، بزيادة 16 جنيهًا عن سعر الإغلاق أمس.

وتعاني البورصات العالمية للذهب من تذبذبات شديدة، نتيجة تضافر العديد من العوامل المحيطة التي هزت استقرار المعدن الذي طالما اعتبره المستثمرون الملاذ الآمن.

وترجع أسباب التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، إلى مرور الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الثلاث الماضية بالعديد من الأزمات بدءًا من تفشي كورونا، وحاليًا الأزمة الروسية الأوكرانية وانقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية، وموجة التضخم في الاقتصاد العالمي.

وتعد أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، من أكبر العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، وكذلك أخبار انتشار أو انحسار الأوبئة والتوترات الجيوسياسية.