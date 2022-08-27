استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف من الانخفاض بسبب الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث استقرت الأسعار منذ تعاملات أمس الجمعة.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1080 جنيها

وتتأثر الأسعار المحلية في مصر للذهب بالأسعار العالمية الخاصة بالبورصات العالمية وكذلك سعر الدولار وكذلك العديد من الأحداث والبيانات الاقتصادية وسوق الذهب الخاصة بالعرض والطلب، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1080 جنيها.

وحققت أسعار الذهب العالمية خسائر وانخفاضات في أسعاره الخاصة بالعقود الآجلة، حيث فقدت أسعار الذهب 50 دولارا خلال إغلاق تداولات أمس الجمعة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة.

علاقة عكسية بين الذهب وأسعار الفائدة

وتتأثر أسعار الذهب بشكل سلبي عند رفع أسعار الفائدة أو الحديث أن أي قرارات قد تأخذ أسعار الفائدة للارتفاع، حيث هناك علاقة عكسية بين الذهب وأسعار الفائدة فكلما ارتفعت أسعار الفائدة اتجه الناس للدولار، وهو ما يؤدي لانخفاض سعر الذهب نظرا لعدم الإقبال عليه وزيادة المعروض منه والعكس صحيح.

وتعتبر أسعار الذهب عُرضة للخطر في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تجني مزيدًا من الزخم الصاعد لو ظلت سوق العمل قوية في ظل بيانات الأسبوع المقبل.

وأشارت تصريحات الفيدرالي الأمريكي خلال التصريحات الخاصة به أمس الجمعة، أنه لم يتوقف وسيستمر الفيدرالي بسياسة رفع الفائدة، مع توقعات رفع 50 أو 75 نقطة الشهر المقبل، ولكن الفيدرالي ينتظر صدور تقرير تضخم آخر قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقد بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي دورة في تشديد القرارات منذ مارس الماضي، ليرفع الفائدة بـ 225 نقطة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ويرى السوق أن يتراوح نطاق الفائدة بين 3.50-3.75%.