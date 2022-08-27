مش بس للزينة.. استخدامات الذهب تتجاوز حدود الفضاء

يتجه الكثير من الأشخاص لشراء الذهب للتزين به، أو شرائه للاستثمار وحفظ الأموال والاستثمار به وكسب الأموال، حيث يعتبر الذهب أفضل وأكثر الملاذات الآمنة للادخار بين باقي الطرق الأخرى.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب ومتابعة كل المستجدات الخاصة به، إن أهمية الذهب تخطت كونه نوعا من أنواع الزينة وطرق الادخار، حيث تخطت استخداماته الفضاء الخارجي للكرة الأرضية.

مكانة الذهب تزداد يوميا

وأضافت المؤسسة، في تقرير لها، أن مكانة الذهب تزداد يوميا بسبب الأبحاث التي تجري علية وتثبت كفاءته يوما عن يوم، حيث إنه دائما يتم اكتشاف العديد من المميزات عقب دراسته، حيث لن يتوقف عن إبهار العلماء.

وأشارت إلى أن الذهب أصبح يُستخدم في العديد من المجالات مثل الطب وغيرها، كما أنه أصبح يُستخدم في الفضاء الخارجي، حيث يستخدم لتليين العناصر الكيميائية المختلفة ولذلك يستخدم في صناعة المركبات الفضائية نظرا لقدرته على تحمله للإشعاع.

المعدن الأصفر يستخدم لصناعة بدل رواد الفضاء

كما أنه يستخدم حاليا في صناعة بدل رواد الفضاء، وبالأخص الخوذات الفضائية، لكي تقوم بعملية فلترة وتنقية أشعة الشمس الضارة، كما أن الذهب السبب الأول لصناعة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، خاصة وأنه معدن غير قابل للصدأ مع الزمن، بجانب قوة تحمل العنصر لدرجات عالية من الحرارة في كويكب تم اكتشافه في الفضاء اسمه سايكي وهو كويكب كامل أغلبه من الذهب والمعادن الثمينة، والتي تساوي قيمتها 8000 كوادريليون جنيه إسترليني بما يعادل 8000 مليون مليار.

وخلال الفترة الأخيرة زاد اهتمام الكثير من المواطنين والعلماء بالذهب، خاصة وأنه أثبت نجاحه في العديد من الجوانب الأخرى.