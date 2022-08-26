سعر جرام الذهب عيار 21.. ارتفاع طفيف في نهاية تعاملات اليوم

انخفاض شهدته الأسواق خلال الساعات الماضية، مما جعل الكثيرون يبحثون ويهتمون ويتساءلون عن أسعار المعدن الأصفر، وما وصل إليه سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال للبيع أو الشراء.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا اليوم، خصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، 920 جنيهًا للبيع و925 للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 919 جنيهًا للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1073 جنيهًا للبيع و1079 جنيهًا للشراء بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1072 جنيهًا للبيع، و1078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1.226 جنيهًا للبيع، و1.233 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب 1,226,286 جنيهًا وذلك بالنسبة لعمليات البيع، و1,232,143 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب للبيع نحو 8,584 جنيهًا، بينما وصل كشراء إلى 8,632 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجلت سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال العالمية، نحو 938.57 جنيه، بما يعادل 48.91 دولار، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7,509 جنيهات، بما يعادل 391.24 دولار، أما جرام الذهب عيار 24 فسجل 1,073 جنيهًا، بما يعادل 55.59 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 813.17 جنيه، بما يعادل 42.36 دولار، سعر كيلو الذهب نحو 1,072,626 جنيهًا بما يعادل 55,891 دولارًا.