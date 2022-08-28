«المهرجان السادس للإبداع الصيدلي في الأوبرا».. أعمال فنية ومشغولات يدوية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المهرجان السادس للإبداع الصيدلي في الأوبرا»، إذ ينظم تحت رعاية نقابة الصيادلة بمحافظة القليويبة، إذ يتضمن أعمالا فنية تشكيلية ومشغولات يدوية لأكثر من 50 فنانا صيدليا.

«ثابت»: لدينا صيادلة رائعون

وقال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية: «لدينا صيادلة رائعون جدا لديهم فكر، ونحاول ترسيخ هذا الفكر لدى الصيادلة بأن هناك هوايات أخرى يمكن تنميتها لإيصال رسالة مفادها بأن الصيادلة مشاركون في الخدمة المجتمعية».

الصيدلي يجب أن يكون لديه جانب إنساني

من ناحيته، قال عبدالعزيز عبدالشافي لاعب ومدرب الأهلي السابق: «شايف حاجات كويسة جدا تعبر عن جوانب أخرى لدى الإنسان، فالصيدلي يجب أن يكون لديه جانب إنساني».

تم تنظيم أكثر من فعالية ثم جرى إدراج اللجنة في اتحاد الصيادلة العرب

أما الدكتورة سحر محمد مقرر لجنة الإبداع بنقابة الصيادلة، فقد صرحت بأنها تحب الفن وحاولت أن تجمع الصيادلة ببوتقة واحدة، حيث أسست لجنة وكانت صاحبة فكرتها في عام 2017، وتم تنظيم أكثر من فعالية ثم جرى إدراج اللجنة في اتحاد الصيادلة العرب، حيث يتم تجميع المبدعين من الصيادلة مع بعض لتصدير صورة للمجتمع، تفيد بأنّ الصيدلي إنسان مبدع.