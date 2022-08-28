السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية متهما بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وذلك عقب ضبطه بـ5 لفافات هيروين، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها.

تفاصيل الحكم

وصدر حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفى محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد محمد غريب، في القضية التي حملت رقم 825 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات إلى قيام المتهم «م.م.ك»، عاطل، بمزالة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبحوزته حقيبة بفض محتوياتها عثر بداخلها علي قطعة أسطوانة هيروين و5 لفافات لمخدر الهيروين وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.