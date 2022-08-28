الجامعة البريطانية و«حياة كريمة» تطلقان أول فعالية توعوية موسعة بالفيوم

شاركت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، في أول تعاون لها مع مؤسسة «حياة كريمة»، في إطلاق مبادرة «أنت الحياة»، والتي تعد أول فعالية توعوية موسعة في محافظة الفيوم لتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية وندوات وأنشطة توعوية لأهل القرى

وهدفت المبادرة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات والأنشطة التوعوية لأهل القرى، وعقد عدد من ورش العمل المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من أجل المساهمة في بناء الشخصية المتكاملة للمواطن المصري من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، واستهدفت المبادرة العديد من الفئات مثل الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وذوي الهمم، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ما يقارب من 600 شخص، وحوالي 250 طفلا.

مؤسسة حياة كريمة

وساهمت الجامعة البريطانية مع مؤسسة «حياة كريمة» في تنظيم وإدارة الأنشطة والفعاليات، حيث وفرت الجامعة عددا من المتطوعين للمشاركة في فعاليات «أنت الحياة» وساهمت بتوفير القوافل الطبية، التي تشمل عدة تخصصات مثل الصحة العامة والدعم النفسي والأسنان، كما شملت الفعاليات حملات توعوية حول تنظيم الأسرة والعادات الغذائية والصحية السليمة.

وشاركت الجامعة البريطانية في تنظيم جلسات الحوار، وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية، التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة، كما يتم تنظيم ورش عمل حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة لعدد من الرائدات والمواطنين، ووفرت الجامعة البريطانية عددا من المتطوعين للتنظيم وتمرير التوعية لكل الفئات المشاركة، وتقديم قوافل دعم نفسي لكل الفئات المشاركة، وفي سياق متصل، نفذ فريق الدعم النفسي دورتين لأكثر من 100 معلم في محافظة الفيوم لزيادة الوعي بالقضايا السلوكية الأكثر شيوعًا التي تواجه طلابهم في المدارس مثل العنف وصعوبات التعلم واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتهدف الحملات التوعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة على المستويين الديني والاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة، وتشمل الحملات العديد من الموضوعات التي تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، وأساليب الاختيار السليم والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة وأشكال النمو والتطور للأطفال، وكذلك التعرف على مفهوم الإعاقة والدمج، وأيضا أساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والاجتماعي الصحيح، بالإضافة إلى مدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية في رسم مستقبل وشكل حياة أبنائنا وصحتهم الجسدية والنفسية وأثره البالغ على المجتمع ككل.

يذكر أن الجامعة البريطانية وضعت خطة استراتيجية مستدامة للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، وأنشأت مجموعة عمل تهدف إلى تضمين الأهداف القومية للمبادرة داخل استراتيجية الجامعة، حيث إنه ولأول مرة في الجامعات المصرية توجد بالجامعة البريطانية في مصر مجموعة عمل شبابية ولجنة رسمية مخصصة فقط لمبادرة «حياة كريمة».