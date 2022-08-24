الجامعة البريطانية توقع بروتوكول ثلاثي مع «التعليم أولا» وكريدي أجريكول للتنمية

شهدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك، بين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، وحسن سراج الدين، العضو المنتدب لمؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، بهدف التعاون المشترك لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، وكذلك في مجال مسابقة الابتكار العلمي المجتمعي في مصر.

الجامعة البريطانية فى مصر

يهدف البروتوكول، إلى التعاون في برنامج إبهار مصر لاكتشاف الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا، وتقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب البرنامج للالتحاق بـ الجامعة البريطانية وتدعمها مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والجامعة البريطانية فى مصر، في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المساهمة في لجان تقييم مسابقة ريادة الأعمال، واختيار الطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة، من خلال ترشيح الجامعة البريطانية لعدد من أساتذتها في هذا المجال.

كما يهدف البروتوكول، إلى اشتراك حاضنة أعمال الجامعة البريطانية، في تنفيذ برنامج إبهار مصر للعلوم والتكنولوجيا داخل الجامعة، واستخدام الإمكانات المتوفرة في تنمية مهارات الطلاب وإشراف أساتذة الجامعة على برنامج العلوم والتكنولوجيا، والإعلان عن مسابقة الابتكار العلمي المجتمعي والإشراف الأكاديمي عليها لطلاب الجامعة وتحفيزهم وحثهم على المشاركة في فعاليات المسابقة، فضلًا عن تشكيل لجنة من ممثلي الجهات الثلاثة تتولى التخطيط والاشراف وتنفيذ جميع الأنشطة الناتجة عن هذا التعاون.

وقال الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية الجامعة البريطانية في مصر، التي تهدف إلي تخريج طلاب مسئولين يخدمون المجتمع، كما أنه من شأنه المساهمة في تنمية شبابنا وتشجيعهم على الابتكار لتلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير كل الدعم الفني الذي يحتاجون إليه، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر برنامج تدريب مكثف على ريادة الأعمال للمتقدمين المختارين من أجل تزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتشغيل الأعمال على أرض الواقع.

دعم الطلاب والباحثين لامتلاك عقول مبدعة

وأضاف الدكتور «لطفي»، أن الجامعة البريطانية، تؤمن بأن ريادة الأعمال تلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، وهو دور رئيسي للجامعة في التنمية المستدامة، وتدعم الطلاب والباحثين لامتلاك عقول مبدعة، وتوفر لهم برامج دعم مختلفة لخدمة المجتمع، كما تقدم مجموعة من البرامج والخدمات مثل إرشاد وتوجيه المبتدئين، التدريب وورش العمل، التمويل الأولي، معمل تصنيع النماذج الأولية، مساحات العمل المشترك، غرف الاجتماعات، كتابة براءات الاختراع، الوصول إلى الأموال والمستثمرين، لدعم رواد الأعمال من الشباب.

من جانبها قالت الدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعلم أولًا، إن اكتشاف الموهوبين يعد أحد أهم ركائز رؤية ورسالة مؤسسة التعليم أولًا، لذا جاء هذا الدور الذى تقوم به المؤسسة من خلال برنامج إبهار مصر بالتعاون مع مؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية، وهى فى الوقت ذاته تعد توافقًا مع توجهات الدولة فى اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية من الشباب المصرى الذين يمثلون أمل المستقبل.

وبدوره قال الأستاذ حسن سراج الدين العضو المنتدب لمؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، إن برنامج ابهار مصر لاكتشاف ودعم المواهب الشابة هو قصة نجاح مشترك بين مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولا الشريك التنفيذي للبرنامج وأن مسابقة الابتكار العلمي هى مبادرة جديدة لاستمرار التعاون بين المؤسستين.

وأضاف «سراج»، أن تعاون الجامعة البريطانية في مصر يمثل الدعم العلمي والتطبيقي الذي يحتاجه الشباب المؤهلين للفوز بالمسابقة ولضمان نجاحها.