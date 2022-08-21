بعد غد.. تكريم محمد صبحي في الجامعة البريطانية بالقاهرة

تكرم الجامعة البريطانية بالقاهرة محمد صبحي في احتفالية كبري بعد غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، في تمام الساعة 2 ظهرًا، بحضور الدكتورة فريدة محمد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الدكتور محمد لطفي وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة.

تكريم محمد صبحي ومنحه درع الجامعة يأتي تقديرًا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية في مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية.

محمد صبحي يكتشف المواهب

كان محمد صبحي قد انتهي من اختيار 39 موهبة في التمثيل والغناء والعزف لدراسة كورس «استوديو الممثل»، الذي يقدمه مجانًا بمسرحه بمدينة سنبل، وذلك بعد اختبارات تقدم لها نحو 1000 موهبة من أعمار مختلفة، واستمرت الاختبارات لمدة شهر تقريبًا، كما أنه سيبدأ قريبًا بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة.. اتعملها.. بلوك»، التي من المقرر عرضها مع بداية الموسم الشتوي.

أعمال محمد صبحي

يشار إلى أنَّ محمد صبحي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي أجراه منذ أكثر من شهرين عن سلسلة أعمال جديدة، مشيرًا إلى عودته للسينما مرة أخرى من خلال بفيلم «المعادلة صفر» الذي يحضر له في الوقت الحالي، ويعد الفيلم عودة للسينما بعد غياب 31 عامًا، إذ قدم عددا من الأفلام التي لاقت نجاحًا كبيرًا من بينها «الكرنك»، والعميل 13».