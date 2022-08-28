عمرو دياب يتألق ويشعل شاطئ جدة وسط حضور جماهيري كبير

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس السبت الموافق 27 أغسطس، حفلا كبيرا في أحد المنتجعات التي تقع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

وتألق عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» وسط هتافات الجماهير التي احتشدت لحضور الحفل والذين حرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

أغاني عمرو دياب فى حفل جدة

وقدم الهضبة عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته مثل بحبه، ده لو اتساب، برج الحوت، يتعلموا، بحبه، أنت الحظ، أحلى ونص، اللوك الجديد، اللي يمشي يمشي، قدام مرايتها، قمرين، زي ما انتي، ب وح وب وك، وناس حلوة، من ٦ لـ٩.

وكان عمرو دياب قد أحيا الجمعة الماضية حفلا غنائيا ناجحا في «سول بيتش» بمراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري مكتمل العدد وقدم عددا من أغانيه المميزة.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان قد طرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان «من ٦ لـ٩»، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، والتي تعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور ونجحت الأغنية في تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها حيث تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى سيحيي عمرو دياب حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم ٩ سبتمبر القادم.