نجاح أغنية عمرو دياب «من 6 لـ9» وجمهوره يعلق: «فكرتها حلوة وجديدة»

تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على «جوجل» اليوم، بعدما طرح أمس أغنيته الجديدة «من 6 لـ9»، عبر منصة «أنغامي» الرقمية، ضمن أغنيات موسم صيف 2022.

تعليقات الجمهور لـ عمرو دياب

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بمجرد طرحها على تطبيق أنغامي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتوالت التعليقات على الأغنية، وجاءت إحدى التعليقات، «يا عمور ولعها بقي وربنا»، وتعليق آخر «فكرتها حلوة وجديدة»، وتعليق جديد «هضبتنا»، وتعليق جديد «حلوة قوي قوي جميله فوق الوصف وكل واحد يصنفها على حسب حالته وإحساسه وأنا بسمعها حسيتها مكتوبة لبنوتي وكل كلمة فيها أنا عايزة أقولها ليها بنوتي حبيبتي والنور المضيء في حياتي وأجمل شمعه.. شكراً لكاتب الأغنية وبراڤوا وشكراً لعمرو».

معلومات عن أغنية «من 6 لـ9»

أغنية «من 6 لـ9»، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساح وديجتال ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة ناي.

كلمات أغنية من 6 لـ9 لـ عمرو دياب

تقول كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة، «تيجي تيجي أخدك نخرج برة نقعد من 6 لـ9.. أنا عايز أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى.. آه.. فرصة يلا نولع شمعة والنور يطفي وهشوفك وهفاجئك».

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

نجاح كبير حققه الفنان عمرو دياب، خلال ألبوم الصيف، من خلال مجموعة من الأغاني الناجحة، والتي حققت ملايين المشاهدات، منها «باريس»، من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، و«ناس حلوة» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.