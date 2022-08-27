عمرو دياب وحنان ماضي ونسمة محجوب نجوم حفلات اليوم في مصر والدول العربية

يشهد مساء اليوم السبت الموافق 27 أغسطس انطلاق عدد من الحفلات الغنائية لعدد من المطربين سواء داخل مصر أو خارجها.

عمرو دياب في السعودية

ومن المقرر أن يكون أول نجوم حفلات اليوم هو الهضبة عمرو دياب والذي سيحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا على أحد الشواطئ التي تقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، وسيقدم عددًا من أغانيه المميزة والجديدة.

نجوم حفلات اليوم

وتنضم اليهم الفنانة بلقيس والتي ستحيي حفلًا في دبي بدولة الإمارات وستقدم خلال الحفل عددًا من أغانيها المميزة ومنها أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «نتدلع».

وفي مصر، سيقدم الفنان علي الهلباوي حفلًا على خشبة مسرح النهار بساقية الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجماهير وسيقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه.

أما الفنانة حنان ماضي ستحيي واحدة من سهرات مهرجان محكي القلعة الدولى للموسيقي والغناء، في دورته الثلاثين والذي يقام على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

فعاليات مهرجان القلعة

وسيشارك الفنانة حنان ماضي في حفلها الغنائي الفنانة نسمة محجوب والتي ستبدأ الفقرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستقدم عددًا كبيرًا من أغانيها الخاصة، وكذلك أغاني الزمن الجميل.

يذكر أن مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء كان قد انطلق يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس قدم خلاله عدد من أغاني التسعينيات.