الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. رابط إعلان مواعيد ومقار التدريبات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022 لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي للمرشحين للترقي على وظائف الكادر للعام الدراسى 2023/2022، مشيرا إلي أنه يتم طباعة إخطار التدريب عبر موقع بيانات كادر المعلمين، وذلك للتسجيل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، أنه تم إتاحة طباعة إخطارات التدريبات بموعد ومكان التدريب للمرشحين للترقي على وظائف الكادر للعام الدراسي 2023/2022 الذين سجل لهم استيفاء المدة البينية من خلال جهة عملهم.

وأضافت وزارة التعليم، لتسجيل الدخول بالبريد الموحد وكلمة المرور يلزم إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد وإنشاء كلمة مرور شخصية (يلزم عدم إطلاع أى شخص عليها) وذلك من خلال الموقع الرسمي.

خطوات طباعة إخطارات التدريبات للمرشحين للترقي

- الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بوابة مركز المعلومات).

- نظام إدارة الكادر (التسكين والترقي للمعلمين).

- اضغط لطباعة الإخطار التدريبات للمرشحين للترقي.

- تسجيل البريد الموحـد.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمرشح للترقي.

- الضغط على الدخول.

خطوات إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمرشحين للترقي على وظائف الكادر للعام الدراسي 2023/2022 وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم (بوابة مركز المعلومات).

- نظام إدارة الكادر (التسكين والترقي للمعلمين).

- الضغط على تفعيل البريد الموحد للمعلمين.

- الضغط على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية (حساب المعلم).

- الدخول على بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين.

- تسجيل البيانات.

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل كود المُعلم.

- التحقق من البيانات.