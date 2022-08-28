إصابة سيدتين في حريق وثالثة بطلق خرطوش في قريتين بالشرقية

أصيبت سيدتان بحروق إثر انفجار بوتجاز صغير «شعلة غاز» داخل منزلهما بقرية «هرية»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما أصيبت سيدة بطلق خرطوش إثر تعد عليها من آخرين بقرية «بنايوس» التابعة لمركز الزقازيق، ونُقلت الحالات الثلاث إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

نشوب حريق داخل منزل بقرية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي المركز بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية «هرية رزنة» التابعة لمركز الزقازيق ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة «هانم م ص»، 65 عاما، و«رضا م ج»، 35 عاما، وجرى نقلهما إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة سيدة بخرطوش

كما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بإصابة «رشا ر م»، 40 عاما، ربة منزل، مقيمة في قرية بنايوس بطلق خرطوش بالذراع اليسرى والصدر، ادعاء تعد من آخرين، وجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.