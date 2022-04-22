 وكيل «صحة الشرقية» يطمئن على الأطفال المبتسرين بعد حريق مستشفى ديرب نجم

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، للمرة الثانية في أقل من 6 ساعات، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للأطفال المبتسرين والبالغ عددهم 17 طفلا بقسم الحضانات، والمتواجدين حاليا داخل وحدة العناية المركزة الجديدة للأطفال، نظرا لحدوث ماس كهربائي بقسم الحضانات فجر اليوم بالمستشفى، دون وقوع أي إصابات.

نقل الأطفال المبتسرين إلى وحدة العناية المركزة الجديدة

وأدى الحريق إلى نقل الحضانات بصورة مؤقتة إلى وحدة العناية الجديدة والتي كانت مجهزة، وسيتم افتتاحها في غضون ساعات، وبعد تكليف وكيل الوزارة لمدير عام الطب العلاجي باختبار جميع مخارج الأكسجين ومخارج الكهرباء الموجودة بالعناية.

وتابع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، انتظام سير العمل، وتأكد من استقرار جميع الحالات وتقديم الخدمة بصورة جيدة لهم، وأثناء الزيارة تم خروج حالتين من قسم الحضانات بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهما وتحسنهما.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى وجميع الأطقم الطبية والفريق المعاون، نظراً لجهودهم المبذولة، والتحرك السريع لصالح المرضى والأطفال بالمستشفى.

تكليف مسئول الحضانات بالتواجد 24 ساعة

كما تفقد وكيل صحة الشرقية، قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الأخرى للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، كما كلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول أقسام الحضانات بالمديرية، بالتواجد على مدار الـ24 ساعة بالمستشفى ضمن فريق تقديم الخدمة، ومتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.

توجيهات وزير الصحة بتقديم الخدمة للأطفال المبتسرين

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمتابعة تقديم الخدمة للأطفال المبتسرين بمستشفى ديرب بعد حدوث ماس كهربائي بالحضانات فجر اليوم.