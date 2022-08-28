لطيفة بعد رحيل شقيقها: «ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك»

وجهت الفنانة لطيفة رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها، الذي رحل عن عالمنا يوم 23 أغسطس الماضي.

لطيفة توجه رسالة لكن من قدم واجب العزاء في شقيقها

ونشرت الفنانة لطيفة مجموعة من الصور أثناء استقبال عزاء شقيقها، عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»، وعلقت عليه قائلة، «شكرًا لكل من قدم لي التعزية سواء بالحضور أو بالرسائل والمكالمات سعيكم مشكور ولا أراكم الله مكروها في عزيز».

لطيفة تطلب الدعاء لشقيقها

وأضافت لطيفة: «ربنا يرحمك يا رب أخويا الغالي ويصبرنا على فراقك».

رحيل شقيق لطيفة

كانت الفنانة التونسية لطيفة، أعلنت وفاة شقيقها الأكبر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت لطيفة: «أخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند كنا منتظرينك، ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يصبرنا على فراقك».

آخر أعمال الفنانة لطيفة

وحققت الفنانة لطيفة نجاحا كبيرا من خلال ألبومها الجديد «لطيفة 2022»، وضم الألبوم 5 أغنيات وهي «هنعيشها مرة واحدة»، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي، «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم: «معشوق حبيبو هنا»، من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، «طار طار» من كلمات وألحان رضا الطيب.