نجوم الفن ينعون شقيق لطيفة بعد رحيله: «يا رب تكون خاتمة أحزانك»

نعى عدد من النجوم شقيق الفنانة لطيفة، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعدما أعلنت الفنانة بكلمات مؤثرة رحيله، منهم الفنانة يسرا، حيث نعت شقيق الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

يسرا تنعى شقيق لطيفة

وكتبت يسرا لصديقتها الفنانة لطيفة، «خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان».

مايا دياب تنعى شقيق لطيفة

بينما نعت الفنانة مايا دياب، شقيق الفنانة لطيفة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتبت مايا دياب في تويتة لها: «لطيفة يا حبيبة قلبي الله يرحمه ويصبرك ويصبر كل العائلة.. قلبي معك ويا رب تكون خاتمة أحزانك».

وتوالت على الفنانة لطيفة التعليقات من متابعيها على تقديم واجب العزاء لها، والدعاء لشقيقها بالرحمة، وأن يرزقها الله وأسرتها الصبر والسلوان.

وفاة شقيق لطيفة

وأعلنت الفنانة التونسية لطيفة، وفاة شقيقها الأكبر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت لطيفة، «أخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند كنا منتظرينك، ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يصبرنا على فراقك».

آخر أعمال الفنانة لطيفة

وحققت الفنانة لطيفة نجاحاً كبيراً من خلال ألبومها الجديد «لطيفة 2022»، وضم الألبوم 5 أغنيات وهي «هنعيشها مرة واحدة»، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي، «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، «معشوق حبيبو هنا»، من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، «طار طار» من كلمات وألحان رضا.