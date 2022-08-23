عاجل.. وفاة شقيق الفنانة لطيفة: ربنا يصبرنا يا حبيب أختك

توفى شقيق الفنانة التونسية لطيفة، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن تكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة والعزاء، وتأكيدها أنها كانت في انتظاره حسب لقاء بينهما، ولكن القدر كان أسرع.

لم تحدد مكان وموعد العزاء والجنازة

وكتبت لطيفة عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «أخويا الكبير حسن، الغالي الطيب الحنين السند، كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع».

واختتمت منشورها بالدعاء لشقيقها الأكبر بقولها: «الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يصبرنا على فراقك».

وحرص متابعوها، على تقديم واجب العزاء لها، والدعاء لشقيقها بالرحمة، وأن يرزقها الله وأسرتها الصبر والسلوان.